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Шахтар та Рома домовились щодо товариського матчу

19:13 523 Читать на русском
Шахтар та Рома домовились щодо товариського матчу
Шахтар – Рома / фото: ФК Шахтар

Шахтар проведе товариський матч проти команди Фонсеки.

Поєдинок відбудеться 11 серпня на Олімпійському стадіоні в Римі, передає Corriere dello Sport.

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Щодо проведення спарингу клуби домовилися під час переговорів щодо переходу вже колишнього головного тренера "гірників" Паулу Фонсеки в римський клуб.

Цікаво, що на 10 серпня (базова дата) у Шахтаря призначений матч 3-го туру УПЛ проти Динамо в Києві.

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