Раніше в серпні обговорювалася можливість переходу Олександра Назаренка до донецького клубу з обміном на Єгора Назарину та Мар’яна Шведа.

За останніми даними ТаТоТаке, обмін залишається на порядку денному. План передбачає, що в разі переходу Назаренка до Шахтаря Полісся отримає Назарину та додаткову фінансову компенсацію.

Для Шахтаря цей трансфер розв'язує питання ліворуч в атаці, а Полісся посилює опорну зону універсальним півзахисником. Джерела оцінюють ймовірність реалізації угоди на понад 50%.

Цікаво, що наразі збірна України готується до матчів відбору ЧС-2026, а Артем Бондаренко опублікував фото з Бондарем та Очеретьком, гравцями Шахтаря. У компанії також з’явився Назаренко, а до фото він залишив загадковий підпис з великими очима і жестом "гірників", що натякає на трансфер.

