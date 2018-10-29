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Шахтар та Олімпік розсудить Балакін, Динамо та Минай – Іванов: суддівські призначення на 1/8 фіналу Кубка України

13:35 554 Читать на русском
Шахтар та Олімпік розсудить Балакін, Динамо та Минай – Іванов: суддівські призначення на 1/8 фіналу Кубка України
ФК Шахтар

Стали відомі імена арбітрів, які будуть обслуговувати поєдинки 1/8 фіналу Кубка України.

Комітет арбітрів ФФУ призначив офіційних осіб на матчі 1/8 фіналу Кубку України-2018/2019.

Минай назвав причину надвисокої вартості квитків на матч з Динамо

Всі вісім поєдинків цієї стадії розіграшу турніру відбудуться в середу, 31 жовтня.

Кубок України, 1/8 фіналу

Калуш – Дніпро-1 – Дмитро Кривушкін (Харків)

Минай – Динамо – Юрій Іванов (Донецька область)

Гірник – Львів – Дмитро Панчишин (Харків)

Інгулець – Маріуполь – Володимир Новохатній (Київ)

Чорноморець – Ворскла – Віктор Копієвський (Кропивницький)

Черкащина-Академія – Карпати – Андрій Коваленко (Полтава)

Шахтар – Олімпік – Микола Балакін (Київська область)

Десна – Зоря – Іван Бондар (Київ)

Кубок України1/8 фіналу

Минай - Динамо: Середа 31 жовтня 2018

Минай
до матчу
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Динамо
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Теги
Кубок України Минай - Динамо Шахтар - Олімпік Микола Балакін Микола Балакін
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