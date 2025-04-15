Олександрія та Шахтар покарані фінансовими стягненнями за мотивами своєї поведінки у чвертьфінальному матчі Кубка України, інформує прес-служба УАФ.

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"Містяни" оштрафовані на 50 тисяч гривень за повторне здійснення скандувань нецензурного, образливого характеру на адресу арбітра гри. Також обидва клуби сплатять по 20 тисяч за неналежну поведінку: 5 і більше представників однієї команди в одному матчі отримали санкції від арбітра.

Аналогічне покарання виписали Вересу та Поліссю за підсумками їхнього чвертьфіналу Кубка – по 20 тисяч гривень за "перебір жовтих". Колос оштрафований на 10 тисяч за повторну затримку початку матчу 23-го туру УПЛ проти Руха.

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