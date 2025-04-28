Шахтар, найімовірніше, проводитиме міжнародні поєдинки на стадіоні Краковії у Польщі, повідомляє Telegram-канал Buckaroo Banzai.

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Наразі тривають перемовини, сторони дуже близькі до підписання угоди. Олександрія також розглядає арену в Кракові для домашніх матчів єврокубків. Серед інших варіантів для "містян" відомо про стадіони в Тихах та Катовіце.

Додамо, що стадіон Краковії імені Юзефа Пілсудського є домашньою ареною для футбольного клубу Краковія, який виступає у польській Екстраклясі. Стадіон вміщує 15016 глядачів. Раніше стало відомо, що Динамо гратиме домашні матчі єврокубків у Любліні.

Нагадаємо, Олександрія посідає друге місце у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги, в доробку команди 60 очок після 26-ти турів. Шахтар перебуває на третій сходинці – в гірників 54 залікові пункти.

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