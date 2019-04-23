Шахтар та Маріуполь розсудить Арановський, Львів та Динамо – Пасхал: суддівські призначення на 26 тур УПЛ

Комітет арбітрів ФФУ оголосив склад суддівських бригад, які працюватимуть на матчах 26-го туру Прем'єр-ліги.

Матч між Маріуполем та Шахтарем обслуговуватиме Євген Арановський, Львів та Динамо розсудить Юрій Пасхал, а на матч між Олександрією та Зорею, які змагаються за бронзові медалі УПЛ, призначено Юрія Іванова.

Вернидуб буде звільнений, якщо Зоря не вийде у єврокубки

27 квітня, субота

Чорноморець – Ворскла – Костянтин Труханов (Харків)

Олімпік – Карпати – Денис Шурман (Київська область)

28 квітня, неділя

Маріуполь – Шахтар – Євген Арановський (Київ)

Олександрія – Зоря – Юрій Іванов (Донецька область)

Львів – Динамо – Юрій Пасхал (Херсон)

Львів офіційно призначив Блавацького головним тренером

29 квітня, понеділок

Арсенал-Київ – Десна – Юрій Можаровський (Львів)