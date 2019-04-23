Шахтар та Маріуполь розсудить Арановський, Львів та Динамо – Пасхал: суддівські призначення на 26 тур УПЛ

Комітет арбітрів ФФУ оголосив склад суддівських бригад, які працюватимуть на матчах 26-го туру Прем'єр-ліги.
Матч між Маріуполем та Шахтарем обслуговуватиме Євген Арановський, Львів та Динамо розсудить Юрій Пасхал, а на матч між Олександрією та Зорею, які змагаються за бронзові медалі УПЛ, призначено Юрія Іванова.
Вернидуб буде звільнений, якщо Зоря не вийде у єврокубки
27 квітня, субота
Чорноморець – Ворскла – Костянтин Труханов (Харків)
Олімпік – Карпати – Денис Шурман (Київська область)
28 квітня, неділя
Маріуполь – Шахтар – Євген Арановський (Київ)
Олександрія – Зоря – Юрій Іванов (Донецька область)
Львів – Динамо – Юрій Пасхал (Херсон)
Львів офіційно призначив Блавацького головним тренером
29 квітня, понеділок
Арсенал-Київ – Десна – Юрій Можаровський (Львів)