Шахтар та Інтер наблизились у ціні Трубіна – залишається 6 млн розриву
Шахтар скоротив фінансові запити, а Інтер збільшив пропозицію в переговорах щодо трансферу воротаря Анатолія Трубіна.
Переговори між Шахтарем та Інтером щодо Трубіна залишаються складними. Як інформує TMW, донецький клуб скоротив свої запити і вимагає не 20, а 18 млн євро за голкіпера збірної України.
Інтер зробив пропозицію Шахтарю щодо Трубіна – "гірники" хочуть більше, а кіпер збірної України вимагає трансферу
Повідомляється, що Інтер теж пішов назустріч і додав 2 млн євро порівняно з першою пропозицією. Тепер "нерадзуррі" готові заплатити за Трубіна 12 млн євро. Незважаючи на компроміси з обох сторін, клуби далекі від угоди – різниця в запитах становить 6 млн євро.
Інтер поспішає з підписанням воротаря: клуб хоче оформити угоду до початку свого японського турне.
Контракт Трубіна з Шахтарем розрахований ще на один рік.
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