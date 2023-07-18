Переговори між Шахтарем та Інтером щодо Трубіна залишаються складними. Як інформує TMW, донецький клуб скоротив свої запити і вимагає не 20, а 18 млн євро за голкіпера збірної України.

Інтер зробив пропозицію Шахтарю щодо Трубіна – "гірники" хочуть більше, а кіпер збірної України вимагає трансферу

Повідомляється, що Інтер теж пішов назустріч і додав 2 млн євро порівняно з першою пропозицією. Тепер "нерадзуррі" готові заплатити за Трубіна 12 млн євро. Незважаючи на компроміси з обох сторін, клуби далекі від угоди – різниця в запитах становить 6 млн євро.

Інтер поспішає з підписанням воротаря: клуб хоче оформити угоду до початку свого японського турне.

Контракт Трубіна з Шахтарем розрахований ще на один рік.

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