"Гірники" узгодили з Фіорентиною усі деталі переходу правого захисника Додо, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

Додо українською мовою попрощався з Шахтарем – коментар Матвієнка змушує задуматися

Шахтар отримає за 23-річного бразильця 14 млн євро гарантованих, ще певна сума буде передбачена бонусами. Медогляд Додо в Італії запланований на четвер (21 липня). Якщо все складеться успішно, то латераль підпише довгостроковий контракт і відразу приєднається до зборів Фіорентини.

Нагадаємо, Шахтар придбав Додо з Курітіби у 2017-му за 2 млн євро. У минулому скороченому сезоні бразилець провів 26 матчів та оформив 4 асисти.

Суперсила Йовічевіча: 7 гравців, яких хорват розкриє у Шахтарі