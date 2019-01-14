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Шахтар та Динамо відмовились від Рикуна – футболіст нарешті назвав причину

13:57 1130 Читать на русском
Шахтар та Динамо відмовились від Рикуна – футболіст нарешті назвав причину
Олександр Рикун (ліворуч)

Екс-хавбек Дніпра та Металіста Олександр Рикун розповів про можливість грати у футболці Динамо або Шахтаря.

"Висока ціна – одна з причин того, що Шахтар і Динамо від мене відмовилися.

"Перед Маркевичем мені було соромно". Олександр Рикун вперше розповів про незручні випадки, в які потрапляв

І, будемо чесні, мої проблеми з режимом. Пропозиції надійшли практично одночасно. Про перехід у Шахтар зі мною розмовляв Віктор Прокопенко. Я порекомендував вести переговори з Дніпром. Мабуть, "гірники" вважали, що 3 мільйони – забагато.

З приводу переходу в Динамо зустрічався у Києві з Леонідом Буряком. Думаю, не склалося з тих же причин. Я це спокійно сприйняв", – сказав Рикун.

Джерело: Футбол 24
Теги
Олександр Рикун Олександр Рикун Шахтар Шахтар Динамо Динамо
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