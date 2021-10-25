Українські гранди опинились у п'ятірці найкращих клубів Європи за цікавим показником.

CIES оприлюднив список клубів, академії яких підготували найбільшу кількість гравців у 31 найвищому дивізіоні країн-членів УЄФА. Очолює рейтинг Аякс – 81 вихованець амстердамців виступають у різних європейських першостях.

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Цікаво, що другу сходинку посідає Шахтар, який підготував 75 гравців до виступів на найвищому рівні. Київське Динамо разом з одноклубниками із Загреба та лісабонським Спортінгом виховали 70 гравців – клуби посідають 3-5 місця у рейтингу.

Цікаво, що з європейських грандів до списку потрапили лише Реал (62 футболісти) та Барселона (57). А от клуби АПЛ та Серії А не мають жодного представника.

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