Шахтар та Динамо розсудить Козик, Маріуполь та Олександрію – Арановський: суддівські призначення 30-го туру УПЛ

Стали відомі суддівські призначення на матчі 30 туру УПЛ.
Комітет арбітрів Федерації футболу України на своєму офіційному сайті опублікував суддівські призначення на матчі 30-го туру української Прем'єр-ліги сезону 2018/19. Центральний матч туру Шахтар – Динамо обслуговуватиме Ярослав Козик.
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21 травня (вівторок)
Чорноморець – Карпати – Віталій Романов (Дніпро)
Десна – Ворскла – Дмитро Кутаков (Київська область)
Арсенал-Київ – Олімпік – Юрій Можаровський (Львів)
22 травня (середа)
Маріуполь – Олександрія – Євген Арановський (Київ)
Львів – Зоря – Олександр Дердо (Чорноморськ)
Шахтар – Динамо – Ярослав Козик (Мукачево)
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