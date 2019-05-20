toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Шахтар та Динамо розсудить Козик, Маріуполь та Олександрію – Арановський: суддівські призначення 30-го туру УПЛ

20 травня 08:00 574 Читать на русском
Шахтар та Динамо розсудить Козик, Маріуполь та Олександрію – Арановський: суддівські призначення 30-го туру УПЛ
Ярослав Кузик / PMG.ua

Стали відомі суддівські призначення на матчі 30 туру УПЛ.

 

Комітет арбітрів Федерації футболу України на своєму офіційному сайті опублікував суддівські призначення на матчі 30-го туру української Прем'єр-ліги сезону 2018/19. Центральний матч туру Шахтар – Динамо обслуговуватиме Ярослав Козик.

Зоря – Шахтар: Ісмаїлі отримав травму і може пропустити матч проти Динамо

21 травня (вівторок)

Чорноморець – Карпати – Віталій Романов (Дніпро)

Десна – Ворскла – Дмитро Кутаков (Київська область)

Арсенал-Київ – Олімпік – Юрій Можаровський (Львів)

22 травня (середа)

Маріуполь – Олександрія – Євген Арановський (Київ)

Львів – Зоря – Олександр Дердо (Чорноморськ)

Шахтар – Динамо – Ярослав Козик (Мукачево)

Зоря – Шахтар: історичне чемпіонство "гірників" у прагматичному стилі та вихід в Лігу чемпіонів, луганців чекають зміни

blog_ava
Сімоне Індзагі погодився очолити Ювентус
12:26
4832
Теги
Динамо Динамо Шахтар - Динамо Шахтар Шахтар Ярослав Козик
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
41
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук