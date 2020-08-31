Шахтар розташувався на 6 місці з 33 здобутими титулами – стільки ж мають Порту, Селтік, Динамо Загреб, Шеріф (Молдова) та Окленд Сіті (Нова Зеландія), повідомляє Transfermarkt.

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Київське Динамо стало 14-м із 25 трофеями в активі. Таку саму кількість титулів здобули Олімпіакос, БАТЕ, Дюделанж (Люксембург), та Аль-Хіляль (Саудівська Аравія).

Лідером же став єгипетський Аль-Ахлі – африканці виграли 41 кубок у 21 сторіччі. До них у трійці лідерів приєднались Баварія та Лінкольн Ред Імпс – по 40 титулів.

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