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Шахтар та Арсенал-Київ відчувають серйозні кадрові проблеми перед очною зустріччю

23 жовтня 14:18 325 Читать на русском
Шахтар та Арсенал-Київ відчувають серйозні кадрові проблеми перед очною зустріччю
В'ячеслав Грозний / Фото ФК Арсенал-Київ

Перед поєдинком 13-го туру УПЛ наставники Шахтаря та Арсенал-Київ зіткнулись з кадровими проблемами.

Ряд ключових гравців з обох сторін не зможуть зіграти у матчі Арсенал-Київ – Шахтар, повідомляє офіційний сайт господарів.

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У канонірів це дискваліфіковані – захисник Владислав Дубінчак і французький півзахисник Аурелій Нгейітала, а також орендовані – центрбек Данило Сагуткін і нападник Сергій Гринь, що не мають права грати проти Шахтаря.

У "гірників" травмовані лідери команди Тайсон і Марлос, а бразильський бомбардир Мораєс і нігерійський форвард Кайоде – дискваліфіковані.

Поєдинок Арсенал-Київ – Шахтар відбудеться 27 жовтня, початок о 17:00.

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Україна13 тур

Арсенал-Київ - Шахтар: Субота 27 жовтня 2018

Арсенал-Київ
Матч завершено
0 : 3
Шахтар
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Шахтар Шахтар Арсенал-Київ - Шахтар В'ячеслав Грозний В'ячеслав Грозний Арсенал-Київ Арсенал-Київ Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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