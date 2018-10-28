Шахтар та Арсенал-Київ відчувають серйозні кадрові проблеми перед очною зустріччю

Перед поєдинком 13-го туру УПЛ наставники Шахтаря та Арсенал-Київ зіткнулись з кадровими проблемами.

Ряд ключових гравців з обох сторін не зможуть зіграти у матчі Арсенал-Київ – Шахтар, повідомляє офіційний сайт господарів.

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У канонірів це дискваліфіковані – захисник Владислав Дубінчак і французький півзахисник Аурелій Нгейітала, а також орендовані – центрбек Данило Сагуткін і нападник Сергій Гринь, що не мають права грати проти Шахтаря.

У "гірників" травмовані лідери команди Тайсон і Марлос, а бразильський бомбардир Мораєс і нігерійський форвард Кайоде – дискваліфіковані.

Поєдинок Арсенал-Київ – Шахтар відбудеться 27 жовтня, початок о 17:00.

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