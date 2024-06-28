"ФІФА нас ігнорує. Вона буквально ігнорує наші звернення і прохання, особливо щодо гравців, які виїхали після вторгнення Росії, такі як Тете до Ліона або Манор Соломон до Тоттенхема. Вони поїхали в оренду і не повернулися, попри свої контракти, при цьому Шахтар не отримав жодної фінансової компенсації.

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Суд проти Ліона? Ми сподіваємося отримати відповідь протягом місяця. Вдумайтеся: Тете був гравцем Шахтаря, він перейшов у Ліон у 2022 році на правах оренди, але його контракт залишився з нами. І Ліон отримав гроші, продавши нашого гравця в інший клуб, вважаючи, що Тете тепер їхній гравець, не порадившись з нами, і, головне, забравши фінансову компенсацію собі. Таким чином, Ліон отримав гроші за гравця, який їм не належав.

Ми намагалися поговорити з Ліоном, і я кілька разів контактував з Джоном Текстором (власником Ліона – прим.). Але нове керівництво відповіло, що ці операції залежали від старого керівництва, не запропонувавши нам жодної компенсації. Тому ми розпочали судовий процес. У нас не було такої проблеми з Реалом, наприклад, з Вінісіусом Тобіасом – ми змогли домовитися з мадридським керівництвом і Флорентіно Пересом, і нам вдалося знайти спільну мову. З Ліоном цього не сталося.

Реакція ФІФА? ФІФА нам не допомогла. Наші запити залишилися без відповіді, хоча ситуація була ненормальною. ФІФА не цікавиться нами та діє у власних інтересах, не переймаючись ні нашою ситуацією, ні нашими труднощами. Ми змушені справлятися самі, не маючи можливості розраховувати на ФІФА, яка, очевидно, має інші турботи", – поділився Палкін в інтерв'ю RMC Sport.

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