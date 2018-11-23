toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - ЛЬВІВ ІГОР СУРКІС

Шахтар створить у Харкові команду для дівчат

11:45 84 Читать на русском
Шахтар створить у Харкові команду для дівчат
Паулу Фонсека / Футбол 24

Фонд Shakhtar Social оголосив про створення футбольної команди для дівчат.

8 грудня харківському фітнес-клубі відбудеться тестове тренування для дівчаток 2011 і 2012 років народження, за підсумками якого буде сформована команда з 20 гравців.

Суркіс пояснив, чому футбол в Україні живий завдяки Динамо та Шахтареві

Група продовжить регулярні заняття футболом в Харкові на чолі з кваліфікованими дитячими наставниками. Всі, хто прийде на тренування, отримають сувеніри та подарунки, повідомляє прес-служба "гірників".

Україна16 тур

Шахтар - Львів: П'ятниця 23 листопада 2018

Шахтар
до матчу
6
год
:
21
хв
Львів
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Жіночий футбол Шахтар - Львів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Мане офіційно продовжив контракт з Ліверпулем
    Англія — 22 лист936 Мане офіційно продовжив контракт з Ліверпулем
6
год
:
21
хв
Шахтар
19:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук