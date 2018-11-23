Шахтар створить у Харкові команду для дівчат

Фонд Shakhtar Social оголосив про створення футбольної команди для дівчат.

8 грудня харківському фітнес-клубі відбудеться тестове тренування для дівчаток 2011 і 2012 років народження, за підсумками якого буде сформована команда з 20 гравців.

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Група продовжить регулярні заняття футболом в Харкові на чолі з кваліфікованими дитячими наставниками. Всі, хто прийде на тренування, отримають сувеніри та подарунки, повідомляє прес-служба "гірників".