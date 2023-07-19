Шахтар страждає не лише на полі – лідер "плаче" за Йовічевічем, власні фанати знищили через намір запросити "вату"
Українські гранди полярно проводять своє літнє міжсезоння.
Шахтар штормить після резонансного відходу Ігора Йовічевіча. Патрік ван Леувен поки провалюється у спарингах, а Георгій Судаков публічно сумує за старим тренером. Фанати також не в захваті, оскільки "гірники" вирішили запросити Олексія Гая, який не може вичавити із себе визнання Росії агресором. Бодай від цієї ідеї в клубі відмовились.
Натомість в Динамо все відносно спокійно – товариські матчі складаються успішно, нова форма готова, а Ігор Суркіс бере участь в різних челенджах. Про ці та інші цікавинки останніх днів дивіться у випуску на YouTube-каналі Футбол 24.
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