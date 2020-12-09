Шахтар може серйозно витратитися на поповнення свого бразильського десанту.

На радари "гірників" потрапив 18-річний форвард Палмейраса Габріель Верон, стверджує Goal.

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Луїш Каштру шукає молодого універсального нападника, який зможе замінити вікових Дентінью і Тайсона. Верон ідеально вписується в цю концепцію, але є серйозна проблема – ціна. Палмейрас вимагає за перлину 30 млн євро, а клаусула удвічі більша. Якщо Шахтар наважиться заплатити стільки за таланта, то поб'є свій трансферний рекорд – 25 млн євро за Бернарда у 2013 році.

Попри юний вік Верон вже є стабільним гравцем основи Палмейраса – 8 голів та 3 асисти у 26 матчах сезону.

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