Ламін Ямал здійснив 5 успішних дриблінг-дій у матчі з Шахтарем у рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Як інформує Opta, ця статистика увійшла до четвірки найкращих показників юних обдарувань Барселони в історії клубу в Лізі чемпіонів із сезону 2003/04 – відтоді, як Opta веде таку статистику.

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Тільки Ліонель Мессі і Тьяго Алькантара здійснювали більше успішних дриблінг-дій в одному матчі "блаугранас" у ЛЧ – по 6. Що цікаво, Мессі відзначився подібним досягненням також у матчі проти Шахтаря, у 2004 році.

Найкращі тінейджери-дриблери Барселони в ЛЧ з сезону 2003/04:

6 – Ліонель Мессі (проти Шахтаря 2004 року)

6 – Тьяго Алькантара (проти Рубіна 2010 року)

5 – Педрі (проти Ювентуса 2020 року)

5 – Ламін Ямал (проти Шахтаря у 2023 році)

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