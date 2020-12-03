Дві перемоги над Реалом та нічия з Інтером дозволили Шахтарю набрати 7 очок, що є найкращим показником серед представників Східної Європи у поточному сезоні ЛЧ.

Остаточний крах Ракицького і компанії у відеоогляді матчу Брюгге – Зеніт – 3:0

Другі та треті місця посідають російські Краснодар та Локомотив. Перший набрав 4 очки (перемога та нічия з Ренном), а московський клуб розписав два нічийних результати, серед них 2 – у поєдинках з Атлетіко.

Найгіршими ж виявились Зеніт, Динамо та Ференцварош. Усі команди мають по 1 набраному пункту, проте через різницю голів підопічні Реброва посідають останнє місце у цьому рейтингу.

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