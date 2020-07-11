Шахтар став лідером чемпіонату Білорусі – Вернидуб і Ко випередили головного конкурента після розгромної перемоги

У 17-му турі чемпіонату Білорусі солігорський Шахтар без проблем розгромив Городею (4:1).

Чемпіонат Білорусі, 17 тур

Шахтар Солігорськ – Городея – 4:1

Голи: Антіч, 7, А. Архіпов, 38, Іванович, 40, Яхшибоєв, 82 – С. Архіпов, 50

Команда Юрія Вернидуба продовжила вдалу серію в першості Білорусі. Під натиском Шахтаря не встояла Городея, яка пропустила у власні ворота 4 голи, відповівши лише одним влучним ударом.

Ярмоленко став гравцем Вест Хема рівно 2 роки тому – відео найкращих голів українця в АПЛ

Ще до перерви рахунок був 3:0. В дебюті другої половини гри гості відіграли один гол, проте останнє слово залишилося за Шахтарем. Яхшибоєв потужним ударом в дальній кут встановив остаточний підсумок матчу.

БАТЕ несподівано втратив очки зі Славією, тому команда Юрія Вернидуба стала одноосібним лідером чемпіонату. Шахтар набрав 33 очки, у команди з Борисова – на два бали менше. До слова, солігорці втримують статус найкращої оборони чемпіонату – лише 9 пропущених голів у 17-ти матчах (у БАТЕ – вдвічі більше).

Шахтар зобов'язаний виходити у півфінал Ліги Європи – а далі можливе диво, або Зустріч, яку всі чекають