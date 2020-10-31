"Кроти" каменя на кемені не залишили від команди з Бобруйська. Рахунок та звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Білорусі, 25-й тур

Белшина – Шахтар Солігорськ – 1:5

Голи: Левицький, 90+2 – Яхшибоєв, 58, 63, 81, Соке, 75, Кендиш, 86

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Аутсайдер сусідньої першості – Белшина – на власному полі зазнала нищівної поразки від "гірників". Перший тайм пройшов без голів. Початок другої сорокап'ятихвилинки також не віщував розгрому. Більше того, господарі навіть переважали суперника у володінні м'яч, проте поступались за кількістю ударів. Зрештою, кількість переросла в якість і Солігорськ почав реалізовувати свої моменти.

Протягом п'яти хвилин Джасур Яхшибоєв оформив дубль. Згодом словацький півзахисник Шахтаря Юліус Соке збільшив перевагу до трьох голів. На 81-й хвилині узбецький нападник забивши втретє, записав на свій рахунок хет-трик. Юрій Кендиш наприкінці матчу довів рахунок до розгромного. І лише на другій доданій до матчу хвилині Денис Левицький зумів забити гол престижу і дещо підсолодити гіркоту поразки.

До слова, єдиний українець матчу – півзахисник Белшини Роман Воробей – весь поєдинок просидів у запасі.

Перемога дозволила підопічним Григорчука впритул наблизитись до першої сходинки – від лідера чемпіонату БАТЕ Шахтар відділяє лише одне очко.

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