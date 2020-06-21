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Шахтар Солігорськ оступився в матчі з аутсайдером – Вернидуб втратив нагоду відірватись від Мілевського

22:47 - Читать на русском
Шахтар Солігорськ оступився в матчі з аутсайдером – Вернидуб втратив нагоду відірватись від Мілевського
Гравці солігорського Шахтаря / ФК Шахтар Солігорськ

В рамках 14-го туру чемпіонату Білорусі солігорський Шахтар не зміг здолати брестський Рух. Читайте звіт про матч на сайті Футбол 24.

Чемпіонат Білорусі-2020, 14-й тур

Шахтар С – Рух Брест – 1:1

Голи: Лисаковіч, 76 – Діалло, 72

Перший тайм був за підопічними Вернидуба, які марнували нагоди одну за одною. Особливо слід відзначити нереалізований вихід віч-на-віч Лисаковіча, який спробував забити рабоною. Рух також огризався, проте в першій половині голів так і не було забито.

Мілевський голом допоміг Динамо Брест обіграти Городею та наздогнати Шахтар Вернидуба

А в другій половині Діалло несподівано вивів Рух вперед в рахунку – форварда загубили в карному майданчику. Лисаковіч вже за 4 хвилини зрівняв становище, реалізувавши вихід віч-на-віч, проте підопічні Вернидуба не змогли вирвати перемогу.

Таким чином, Шахтар набрав 26 очок та піднявся на 2 місце (брестське Динамо з 25 пунктами залишилось третім). Рух з 16 заліковими балами розташувався на 12 позиції.

Аталанта розгромила Сассуоло – Маліновський і Ко зіграли вперше за понад 100 днів, засмутивши Фонсеку

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Теги
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