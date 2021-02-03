У третьому контрольному матчі на зборах в Туреччині донецький Шахтар поступився братиславському Словану (0:1). Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Шахтар міг пропустити вже на 3-й хвилині – після фола Марлоса лише реакція і сейв Трубіна рятують "гірників". Згодом Алан Патрік змарнував свій шанс, влучивши у стійку. В середині тайму знову клас демонструє молодий голкіпер українців, вчасно виставивши руку після пострілу Вайса.

Шахтар драматично програв Словану – божевільний промах бразильця та гол на останніх хвилинах

По перерві Слован продовжив роздирати оборону Шахтаря. Дентінью міг покарати суперника, проте не влучив у порожні ворота. А за кілька хвилин до закінчення матчу Гриценко, який вийшов замість Трубіна, не зміг витягнути постріл Даніеля з дальнього кута. Як наслідок, мінімальна поразка "гірників".

Шахтар видряпав нічию з Маріуполем – Коноплянка з амбіціями на статус лідера, нова роль Мудрика і переляк Степаненка