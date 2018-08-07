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Шахтар слідкує за Моруцаном, якого не зміг купити взимку

16:37 304 Читать на русском
Шахтар слідкує за Моруцаном, якого не зміг купити взимку
Олімпіу Моруцан (посередині) / фото: ФК Ботошані

Румунський півзахисник Стяуа Олімпіу Моруцан потрапив до сфери зацікавлень донецького Шахтаря.

Шахтар проявляє інтерес до атакувального півзахисника Стяуа Олімпіу Моруцана, повідомляє digisport.ro.

За інформацією видання, представники "гірників" стежили за футболістом в двох останніх матчах його команди – проти словенського Рудара в Лізі Європи і Політехніки в чемпіонаті Румунії, в яких Моруцан відзначився двома голами і двома асистами.

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Варто зазначити, що Шахтар уже намагався придбати тоді ще хавбека Ботошані, але тоді футболіст вирішив продовжити кар'єру у Стяуа.

Нагадаємо, взимку Динамо було близьким до трансферу гравця, а Шахтар пропонував йому 5-річний контракт.

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