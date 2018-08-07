Шахтар слідкує за Моруцаном, якого не зміг купити взимку

Румунський півзахисник Стяуа Олімпіу Моруцан потрапив до сфери зацікавлень донецького Шахтаря.

Шахтар проявляє інтерес до атакувального півзахисника Стяуа Олімпіу Моруцана, повідомляє digisport.ro.

За інформацією видання, представники "гірників" стежили за футболістом в двох останніх матчах його команди – проти словенського Рудара в Лізі Європи і Політехніки в чемпіонаті Румунії, в яких Моруцан відзначився двома голами і двома асистами.

"Сьогодні ви на коні, а завтра...", – Палкін відповів Хацкевичу на заяву про те, що Шахтар не українська команда

Варто зазначити, що Шахтар уже намагався придбати тоді ще хавбека Ботошані, але тоді футболіст вирішив продовжити кар'єру у Стяуа.

Нагадаємо, взимку Динамо було близьким до трансферу гравця, а Шахтар пропонував йому 5-річний контракт.