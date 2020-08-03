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Шахтар скасував відкриття пам'ятника Луческу через його прихід в Динамо

13:31 - Читать на русском
Шахтар скасував відкриття пам'ятника Луческу через його прихід в Динамо
Мірча Луческу / фото з відкритих джерел

Головний тренер Динамо Мірча Луческу так і не побачить оригінал свого пам'ятника.

Шахтар планував відкрити пам'ятник Мірчі Луческу на його 75-річчя, проте його прихід у Динамо кардинально змінив усі плани, повідомляє Профутбол.

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За інформацією джерела, скульптура вже виготовлена та перебуває на тренувальній базі "гірників". Після оголошення Луческу тренером Динамо, пам'ятник перенесли подалі від головного приміщення тренувальної бази Шахтаря.

Нагадаємо, у 2015 році Шахтар оголосив про постановку пам'ятника тренеру біля Донбас Арени після повернення до Донецька. Мірчі подарували мініатюрну копію.

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Теги
Динамо Динамо Шахтар Шахтар Мірча Мірча Луческу
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