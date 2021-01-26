Шахтар активно провів першу половину, проте команді Каштру так і не вдалось забити попри цілу купу моментів. "Гірники" двічі влучали у стійку. Натомість Сілекс вийшов вперед у рахунку: Тантуровскі замкнув красиву скидку п'ятою після подачі кутового.

"Підійшов, пробив і забив": Корнієнко скромно оцінив свій шедевр у спарингу Шахтаря

По перерві Шахтар прорвало. Спочатку з ударом Патріка зі штрафного не впорався голкіпер, а пізніше Корнієнко також зі штрафного пробив у найкращих традиціях Роналду в дев'ятку. Не менш ефектною вийшла гармата Степаненка метрів з 30, м'яч від поперечки опинився у сітці воріт. Крапку в матчі вже у додатковий час поставив Додо, який ударом з льоту встановив підсумок матчу. Перша перемога Шахтаря у 2021 році.

Шахтар розгромив Сілекс і завершив перший збір – шедеври Корнієнка та Степаненка подарували дебютну перемогу в 2021 році