Шахтар наразі не проводив особистих перемовин з наставником Еюпспора Ардою Тураном, повідомляє ТаТоТаке. Проте турецький тренер дійсно є одним з кандидатів на заміну наставнику "гірників" Маріно Пушічу.

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Крім Арди Турана до шорт-листа донецького клубу входять ще щонайменше п'ять тренерів, серед них – керманич Олександрії Руслан Ротань. Втім, остаточне рішення щодо майбутнього Пушіча буде ухвалено після завершення поточного сезону УПЛ та фіналу Кубка України. Зазначається, що боснійський фахівець теоретично може відпрацювати свій контракт, який розрахований до літа 2026 року.

Нагадаємо, Маріно Пушіч очолює Шахтар з жовтня 2023 року, під його керівництвом клуб став чемпіоном України та володарем Кубка сезону 2023/24. Наразі "гірники" посідають третє місце у турнірній таблиці УПЛ з 58-ма очками.

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