Матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА 2021/22 Шахтар – Шериф розпочнеться о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція зустрічі пройде на сервісі MEGOGO.

Шахтар – Шериф: анонс матчу Ліги чемпіонів

Поєдинок немає турнірного значення, адже "гірники" не зможуть піднятись з четвертого місця – підопічні Юрія Вернидуба випереджають донеччан на п'ять очок і зіграють в 1/16 фіналу Ліги Європи. Для української команди зустріч важлива в плані престижу, рейтингу і фінансів (за перемогу УЄФА дає 2,8 млн євро). Підопічні Роберто Де Дзербі поки що не виграли жодного матчу в групі ЛЧ.

Стартові склади

Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Бондар, Корнієнко – Антоніо, Бондаренко – Марлос, Судаков, Соломон – Фернандо

Запасні: Шевченко, Трубін, Вітао, Майкон, Мораєс, Тете, Мудрик, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Сікан, Коноплянка

Шериф: Атанасіадіс – Фернандо, Арболеда, Дуланто, Крістіано – Аддо, С. Тілль – Янсане, Коловос, Бруно – Траоре

Запасні: Челядник, Пащенко, Раделіч, Белоусов, Кастанеда, Джульєн, Кожокарь, Ніколов, Кожокару

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