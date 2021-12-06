Шахтар завершує єврокубковий сезон 2021/22 домашнім поєдинком проти Шерифа. Який прогноз на матч ЛЧ і кому віддають перевагу букмекери, читайте на "Футбол 24".

Матч Шахтар – Шериф стартує 7 грудня о 22:00. Поєдинок групи D відбудеться на НСК Олімпійський у Києві, а "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри. Після 5-ти турів ЛЧ "гірники" набрали тільки одне очко і йдуть останніми у квартеті. Шериф з 6-ма пунктами на третій позиції. Турнірного значення цей поєдинок вже не має для обох команд.

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Шахтар – Шериф: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Популярна контора William Hill явним фаворитом поєдинку вважає Шахтар. На перемогу "помаранчево-чорних" виставили коефіцієнт 1.53, а на звитягу команди Юрія Вернидуба дають аж 6.00. Нічия – 4.33. На те, що обидві команди заб'ють гол, приймають ставки з коефіцієнтом 1.73. На те, що відзначиться хтось один із суперників, пропонують поставити за 2.00. Стандартний тотал більше 2,5 оцінили в 1.20, а тотал менше 2,5 – в 4.33.

Фахівці Bwin оцінюють шанси опонентів приблизно так само. Успіх української команди оцінений коефіцієнтом 1.57, а перемога молдован – 5.50. Нічия – 4.20. Найімовірнішим підсумком гри вважають перемогу Шахтаря з рахунком 1:0 – на такий результат пропонують поставити за 7.75. На думку букмекера, першими заб'ють господарі. Таку вірогідність оцінили в 1.47, а от на те, що рахунок відкриє Шериф, приймають ставки з коефіцієнтом 2.95. У те, що голів не буде, майже не вірять – вгадавши нулі на табло, можна помножити виграш на 11.5.

Нагадаємо, в матчі першого туру Ліги чемпіонів Шериф сенсаційно обіграв Шахтар з рахунком 2:0, після чого ще й переграв Реал на виїзді. Команда Вернидуба з 6-ма очками гарантувала собі путівку в Лігу Європи, а от Шахтар вже нічого не врятує – цей матч стане останнім для "гірників" у поточному євросезоні. Роберто Де Дзербі може хіба що грюкнути дверима і здобути свою першу перемогу в ЛЧ.

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