Матч Шахтар – Шериф стартує 7 грудня о 22:00. Поєдинок групи D відбудеться на НСК Олімпійський у Києві, а "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри. Після 5-ти турів ЛЧ "гірники" набрали тільки одне очко і йдуть останніми у квартеті. Шериф з 6-ма пунктами на третій позиції. Турнірного значення цей поєдинок вже не має для обох команд.

Шахтар – Шериф: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Шахтар – Шериф: де дивитися матч Ліги чемпіонів

На території України поєдинок шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів покаже платформа MEGOGO – офіційний транслятор єврокубків. Щоб дивитись матч Шахтар – Шериф онлайн на одному з пристроїв (iOS, Android, Smart TV, консолі, приставці), потрібна підписка. Також трансляція буде доступна на платформі Volia TV.

Нагадаємо, в матчі першого туру Ліги чемпіонів Шериф сенсаційно обіграв Шахтар з рахунком 2:0, після чого ще й переграв Реал на виїзді. Команда Юрія Вернидуба з 6-ма очками гарантувала собі путівку в Лігу Європи, а от Шахтар вже нічого не врятує – цей матч стане останнім для "гірників" у поточному євросезоні. Роберто Де Дзербі може хіба що грюкнути дверима і здобути свою першу перемогу в ЛЧ.

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