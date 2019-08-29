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Шахтар сформував заявку на Лігу чемпіонів 2019/20 – Борячук і Мудрик також у списку

15:17 374 Читать на русском
Шахтар сформував заявку на Лігу чемпіонів 2019/20 – Борячук і Мудрик також у списку
ФК Шахтар / Офіційний сайт клубу

Чемпіон України подав офіційну заявку для участі у Лізі чемпіонів УЄФА.

У заявці "гірників" за списками А і Б 29 футболістів:

Воротарі: 1. Олексій Шевченко, 30. Андрій Пятов, 51. Микита Турбаєвський, 81. Анатолій Трубін.

Захисники: 2. Богдан Бутко, 4. Сергій Кривцов, 5. Давид Хочолава, 22. Микола Матвієнко, 31. Ісмаїлі, 77. Валерій Бондар, 98. Додо.

Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Маркос Антоніо, 9. Дентінью, 11. Марлос, 14. Тете, 19. Манор Соломон, 20. Віктор Коваленко, 21. Алан Патрік, 27. Майкон, 28. Маркіньос Сіпріано, 29. Андрій Тотовицький, 50. Сергій Болбат, 91. Михайло Мудрик, 99. Фернандо.

Нападники: 10. Жуніор Мораес, 23. Андрій Борячук, 45. Данило Сікан.

Нагадаємо, що жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться сьогодні, 29 серпня, о 19:00.

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: найкращий і найгірший варіанти для Шахтаря

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Шахтар Шахтар Михайло Мудрик Михайло Мудрик Андрій Борячук Андрій Борячук Ліга чемпіонів
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