Шахтар сформував заявку на Лігу чемпіонів 2019/20 – Борячук і Мудрик також у списку

Чемпіон України подав офіційну заявку для участі у Лізі чемпіонів УЄФА.
У заявці "гірників" за списками А і Б 29 футболістів:
Воротарі: 1. Олексій Шевченко, 30. Андрій Пятов, 51. Микита Турбаєвський, 81. Анатолій Трубін.
Захисники: 2. Богдан Бутко, 4. Сергій Кривцов, 5. Давид Хочолава, 22. Микола Матвієнко, 31. Ісмаїлі, 77. Валерій Бондар, 98. Додо.
Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Маркос Антоніо, 9. Дентінью, 11. Марлос, 14. Тете, 19. Манор Соломон, 20. Віктор Коваленко, 21. Алан Патрік, 27. Майкон, 28. Маркіньос Сіпріано, 29. Андрій Тотовицький, 50. Сергій Болбат, 91. Михайло Мудрик, 99. Фернандо.
Нападники: 10. Жуніор Мораес, 23. Андрій Борячук, 45. Данило Сікан.
Нагадаємо, що жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться сьогодні, 29 серпня, о 19:00.
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