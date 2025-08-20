Шахтар і Серветт поборються за вихід до основного етапу Ліги конференцій 2025/26. Де подивитися перший матч – підкаже "Футбол 24".

У четвер, 21 серпня, Шахтар проведе перший матч плей-офф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА проти Серветта. Поєдинок прийме Міський стадіон імені Генрика Реймана у Кракові, старт гри заплановано на 21:00 за київським часом.

Трансляцію зустрічі покаже канал телепулу УПЛ ТБ, який доступний більшості операторів та на ОТТ-платформах – MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV та інших.

Варто нагадати, що донеччани починали свій єврокубковий шлях у кваліфікації Ліги Європи. Там Шахтар спершу здолав фінський Ільвес, після чого впевнено обіграв турецький Бешикташ у двох матчах. Втім, на шляху команди став Панатінаїкос, який у серії пенальті вибив український клуб із турніру.

