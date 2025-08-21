Після виносу Бешикташа донеччанам пророчили мінімум чвертьфінал Ліги Європи, а турки взагалі очікували побачити "гірників" у стамбульському фіналі. Українські вболівальники, експерти й футболісти теж схопили цю хвилю. Майже у всіх прогнозах Шахтар вважали безапеляційним чемпіоном. І ось пройшов місяць – "гірники" втратили очки вже у другому турі УПЛ, пропустивши три голи, а з єврокубків вони взагалі можуть вилетіти.

Шахтар – Серветт: де дивитись матч плей-офф кваліфікації Ліги конференцій

Аби цього не сталося, треба перемагати Серветт. Швейцарці у попередньому сезоні стали срібними призерами чемпіонату, пробившись у другий кваліфай-раунд ЛЧ й навіть здобувши там перемогу – "жертвою" стала пльзеньська Вікторя. От тільки потім справи пішли вниз.

Команда не знала перемог протягом місяця. Серветт зазнав п'ять поразок поспіль, вилетівши з кваліфікації Ліги чемпіонів та Ліги Європи (звідти альпійців вибив Утрехт), а у Суперлізі сталися поразки від Янг Бойз і Сенкт-Галлена. Потім вдалося зіграти внічию з Грассхоперс. Сумарний рахунок цих матчів – 6:16. У половині випадків суперники забивали 3+ голів.

11 серпня Серветт очолив Жослен Гурвеннек, який тренував Генгам, Бордо і Нант, а чемпіонський Лілль під його керівництвом впав на 13-ту позицію. За великим рахунком, Жослен – еталонний французький Ле Фізрук. Свій дебют у Швейцарії він провалив, згорівши Утрехту (1:2), але в кубковому матчі проти Дарданії його підопічні перемогли з рахунком 5:0. Що й не дивно, коли суперник представляє п'яту лігу.

Розказати про склад Серветта майже нічого. Головним героєм є 35-річний форвард Стевановіч, який у попередньому сезоні забив 16 голів і віддав 10 асистів – у його активі 223 хвилини у Ла Лізі початку 2010-х (виступав за Севілью та Алавес). Із більш свіжих героїв можна згадати хіба що центрбека Діланна Бронна, відомого за матчами у Салернітані. І все. Найкращих футболістів швейцарці розпродали, залишивши собі ноунеймів.

Серед них виділяється персона Гаеля Ондуа. Камерунський опорник виступав на ЧС-2022 й прославився російським прапорцем на своїх бутсах. Він є вихованцем московських Локомотива й ЦСКА та називає рашку своїм домом. Своє місце на лавці запасних у Ганновері цей хлопчина пов'язував із русофобією. Таким персонажам точно не місце в єврокубках – УЄФА цього не розуміє, але Шахтар повинен виправити дану помилку.

Шахтар підходить до зустрічі в статусі безумовного фаворита. Виліт віз Панатінаїкоса навряд чи слід вважати тривожним дзвіночком – подібні пробуксовки можна було очікувати від нового проєкту. Донеччани не дуже добре грали у Греції, але в матчі-відповіді домінували тотально. Причому вони не відмовились від власного стилю, граючи у футбол з високими позиціями центрхавів, з пасами в глибину і активним контрпресингом на чужій третині.

У попередніх матчах такий футбол відкривав багато простору за спинами донеччан. Карпати покарали за це трьома голами з контратак. Теж саме могли зробити греки й Епіцентр, однак тиждень тому проблему вдалося усунути. Шахтар захищався дуже непогано – зокрема, у перехідних фазах. Навіть вилучення Очеретька сталося через бажання якомога швидше повернути володіння на чужій половині.

Бракувало тільки якісного завершення атак – і ось це вже трапляється не вперше. Навіть з Ільвесом у Фінляндії команда страждала від марнотратства, та і біля воріт Епіцентра в перші 60 хвилин створили обмаль. На вихідних у Рівному феєрії теж не сталося, хоча "гірники" таки перемогли. Суперники дещо адаптувались до футболу Арди Турана, опускаючи лінію оборони й залишаючи менше простору за спинами, тому моментів поменшало.

Але в організаційному плані Шахтар залишається крутим. Колектив виглядав би ще крутіше, якби на кадрові проблеми. Спочатку травмувався Кевін, якого збираються продати в Фулхем за 45 млн євро. Потім надовго випав Траоре, а за ним пішли Егіналду й Педрінью. Один матч змушений був пропустити Судаков, а в поєдинку з Вересом пошкодження зазнали Конопля й Аліссон – вони вже відновились (як і Педрінью), але сьогодні не зіграє Очеретько.

Описувати серпневий спад Шахтаря без урахування цього фактору неможливо. Глибина складу зазнала настільки важкого удару, що Арда Туран проводив заміни тільки наприкінці поєдинків – бо не було кого випускати. Поступово ситуація вирівнюється, а за тиждень вона повинна стати ще кращою, а значить і футбол Шахтаря мав би піти на підйом. Іншого вибору у "гірників" і немає.

Кадрова ситуація

Травмовані: Мраз, Ансельм, Дуліне – Криськів (під питанням), Кевін (під питанням), Егіналду, Траоре

Дискваліфіковані: Очеретько (Шахтар)

Орієнтовні склади на матч Серветт – Шахтар

Серветт: Фрік – Маньєн, Бронн, Рує, Мазіку – Конья, Фомба – Стевановіч, Джаллоу, Моранді – Гіймено

Шахтар: Різник – Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Марлон – Аліссон, Педрінью, Судаков, Невертон – Еліас

Прогноз "Футбол 24" – перемога Шахтаря, тотал менше 2,5

Попри слабкість нинішнього Серветта, закидувати капелюхами суперника не слід. Якщо Епіцентр, Верес і Карпати здатні створити донеччанам проблеми, то швейцарці тим паче. Чим вони гірші? Тим паче, що за останній тиждень Жослен Гурвенек міг щось покращити, або ж просто добре проаналізувати "гірників".

Треба бути до всього готовим, але все одно Шахтар здається набагато сильнішим. Занадто вже багато пропускають альпійці й занадто слабко вони виглядали у топ-матчах. Підопічні Арди Турана повинні перемогти, хоча за нинішніх кадрових умов навряд чи слід розраховувати на феєрію Тотал більше 2,5 у цьому матчі не проб'ють.

Маккабі Тель-Авів – Динамо: анонс матчу плей-офф кваліфікації Ліги Європи