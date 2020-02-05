Шахтар – Сеннерюск – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Шахтар зіграв унічию із Сеннерюском в рамках тренувальних зборів. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Сеннерюск.

Товариський матч

Шахтар – Сеннерюск – 2:2

Голи: Тайсон, 54, Коваленко, 61 – Кривцов, 28 (аг), Крістіансен, 88

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В першій половині гри Кривцов припустився прикрої помилки та зрізав м'яч у свої ворота. Після перерви "гірники" зуміли переламати хід поєдинку завдяки влучним ударам Тайсона і Коваленка.

Коли здавалось, що чергова перемога уже у кишені донецького клубу, номінальні гості зуміли вирівняти становище і зафіксувати підсумковий рахунок 2:2.

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