Команда Ігора Йовічевіча проводить останній спаринг на зборах. Стартові склади і онлайн-трансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Шахтар – Сараєво стартує о 16:30 за київським часом. У середу "гірники" мали зіграти ще й із Динамо Тбілісі, але цей матч скасували. Як наслідок, команда Ігора Йовічевіча завершує підготовку до другої частини сезону спарингом проти п'ятої команди Боснії та Герцеговини. Вже 16 лютого Шахтар у Варшаві протистоятиме Ренну в першому матчі плей-офф Ліги Європи.

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У попередніх турецьких спарингах "помаранчево-чорні" не здобули жодної перемоги. Після поразки від Аустрії (1:2) були нічиї з Копером (2:2), Лудогорцем (2:2) і Марібором (4:4). Для Сараєво це лише другий матч на зборах. У першому поєдинку боснійська команда здолала Минай з рахунком 2:1.

Пряма трансляція матчу Шахтар – Сараєво доступна в YouTube-каналі "гірників", мобільному додатку FC Shakhtar у розділі Live, а також у цій новині на "Футбол 24".

Стартовий склад Шахтаря: Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Бондаренко, Степаненко, Судаков – Зубков, Криськів, Траоре

Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Сараєво 8 лютого 2023