Шахтар розпочинає збори спарингом проти Санкт-Йоганна. Шукайте стартові склади у цій новині на "Футбол 24".

Першим суперником "гірників" на тренувальних зборах у Австрії стане місцевий Санкт-Йоганн. Цей клуб виступає у третьому за рангом дивізіоні тамтешнього чемпіонату. Матч Шахтар – Санкт-Йоганн розпочнеться сьогодні о 18:00.

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Варто відзначити, що ця гра стане дебютною для Роберто Де Дзербі у статусі головного тренера Шахтаря. Дивитися гру наживо можна на Shakhtar TV або на oll.tv, маючи відповідні підписки.

Шахтар – Санкт-Йоганн: стартові склади на товариський матч:

Шахтар: Пузанков – Додо, Вітао, Марлон, Корнієнко – Майкон, Патрік – Тете, Педрінью, Мудрик – Траоре

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