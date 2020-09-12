Чемпіонат Білорусі, 23-й тур

Шахтар С – Вітебськ – 5:0

Голи: Іванович, 20, Бодул, 24, Кендиш, 52, Архіпов, 77, Джахшибаєв, 88

Григорчук пояснив, чому вирішив очолити саме Шахтар Солігорськ

Шахтар Солігорськ приймав Вітебськ у дебютному поєдинку Романа Григорчука на чолі "гірників". Саме підопічні українця вважались фаворитами протистояння. Вже в середині першого тайму Шахтар зумів відзначитись двічі – спочатку Іванович забив на 20 хвилині, а вже за 4 хвилини Бодул подвоїв перевагу команди.

Другий тайм був не менш насичений. Одразу по перерві Кендиш забив третій м'яч у ворота команди українця Максима Каленчука – він, до слова, вийшов у старті Вітебська. Команда Григорчука продовжувала знущання з гостей та довела рахунок до розгромних 5:0 – наприкінці ще забили Архіпов та Джахшибаєв.

Після 23 турів Шахтар лідирує у першості Білорусі, маючи у своєму активі 46 пунктів та випереджаючи БАТЕ завдяки кращій різниці забитих і пропущених. Вітебськ розташувався на 9 місці з 30-ма очками.

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