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Шахтар – Рух: стартові склади та онлайн-трансляція спарингу

10:14 1118 Читать на русском
Шахтар – Рух: стартові склади та онлайн-трансляція спарингу
Шахтар – Рух: онлайн-відеотрансляція спарингу 24 травня 2020

Шахтар зустрічається із Рухом у товариському матчі. Пряма відеотрансляція поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч та онлайн-трансляція Шахтар – Рух стартує об 11:00. Напередодні львівський клуб розписав нічию з іншим українським грандом – Динамо.

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Склади команд:

Шахтар: Трубін, Додо, Вітао, Хочолава, Болбат, Маркос, Алан Патрік, Тете, Соломон, Тайсон, Фернандо

Рух: Бандура, Романюк, Дуць, Білий, Мисик, Копина, Мартинюк, Брікнер, Бойчук, Синиця, Біленький

Шахтар – Рух: онлайн-відеотрансляція товариського матчу 24 травня 2020

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