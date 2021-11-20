Шахтар і Рух перебувають на різних полюсах турнірної таблиці. Донеччани ведуть боротьбу за чемпіонство – перед міжнародною паузою вони порівнялися з Динамо за очками й вийшли на першу позицію. Львів'яни ж йдуть на десятій сходинці, тримаючись у трьох залікових балах від зони плей-офф за УПЛ. Здавалося б, в очній зустрічі цих команд переможець буде очевидним, але рік тому "жовто-чорні", тільки-но з'явившись в еліті, впевнено розписали нічию з грандом на "Львів Арені" – причому новачки заслуговували навіть на звитягу.

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З того матчу почалося падіння Шахтаря з трону УПЛ, хоча Рух тоді був зовсім слабеньким. У нинішньому сезоні "гірники" теж неодноразово роздавали очки, примудрившись не переграти Минай, однак період вайлуватості та вразливості "помаранчево-чорних" завершився на фіаско в Тирасполі. Після того підопічні Роберто Де Дзербі розгромили Динамо в Суперкубку, забили 12 голів Зорі, Десні й СК Дніпру-1 й вигравши усі інші матчі в чемпіонаті, крім Класичного дербі. Навіть у Мадриді в ЛЧ команда виглядала краще за Реал.

Лишень у зустрічі з Ворсклою "гірники" не вразили (ну і вдома з Реалом). Загалом, Шахтар демонструє чемпіонський рівень гри – це помітно як по футболу, так і по прогресу окремих футболістів. Коли Сантьяго Бернабеу аплодує Мудрику – це сильно. Руху буде дуже складно в матчі проти такого сильного суперника, але у донеччан досі є певні проблеми з розкриттям якісних оборонних блоків (доведено у Полтаві). Якщо окопатись перед власним штрафним, шанс вижити під тиском Шахтаря зростає.

Питання лишень у тому, чи здатні львів'яни закритись, як слід. Підопічні Леоніда Кучука демонструють ультрапрагматичний футбол, намагаючись в першу чергу не програти – іноді подібна установка призводила до матчів з одним ударом по воротах. Особливого успіху це не приносило. Рух продовжив бовтатись в районі 10-го місця, здобувши дві перемоги в УПЛ за два місяці. При цьому преса та вболівальники страшно критикували "жовто-чорних" за вкрай нудний футбол.

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У попередньому турі нудно не було. Рух за годину пропустив три голи від Чорноморця, відіграв їх за 20 хвилин і пропустив четвертий м'яч на останній хвилини основного часу. Спільнота поаплодувала, але статистика команди не сильно покращилась – львів'яни мають найгіршу атаку в УПЛ (всього 8,86 xG, навіть у Миная понад 11) і одну з найгірших оборон (награли на 21 очікуваний пропущений гол, пропустили 18). З таким футболом протистояти Шахтарю буде надзвичайно складно.

Кадрова ситуація

Травмовані: Мораєс, Траоре (Шахтар)

Дискваліфіковані: Сич (Рух)

Не зіграють з інших причин: Борячук (Рух; умови оренди)

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Рух

Шахтар: Трубін – Конопля, Марлон, Бондар, Ісмаїлі – Майкон, Степаненко – Тете, Патрік, Мудрик – Фернандо

Рух: Паньків – Гагун, Білий, Стаменкович, Мисик – Карасюк, Федорчук – Бойчук, Таллес, Климчук – Кондраков

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Про перемогу над Шахтарем львів'яни зараз можуть тільки мріяти. Розклад сил нині такий, що ніхто навіть на гол у ворота Трубіна не розраховує. Гості можуть сподіватись лишень на свій не дуже якісний "автобус", а також на якісь несподівані проблеми у "гірників".

Роберто Де Дзербі точно проведе ротацію, адже попереду надважливий поєдинок проти Інтера в Італії. Відповідно, втрачати усі сили з Рухом донеччани теж не будуть, тож ставити на розгром Руха ми не ризикнемо. Тим не менш, уникнути поразки львів'янам майже нереально. Шахтар занадто сильний.

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