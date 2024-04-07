Матч Шахтар – Рух відбудеться сьогодні, 7 квітня, на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна у додатку на Setanta Sports, а також на інших провайдерах зі списку UPL.TV. Гру розсудить Віталій Романов.

Шахтар продовжує свою переможну ходу, тріумфувавши у п'яти матчах поспіль (про єврокубки не згадуємо). "Гірники" у другій половині чемпіонату не шкодують ні аутсайдерів, ні середняків, ні лідерів, допустивши всього одну осічку – з Олександрією, де була нульова нічия. Середня результативність навесні склала 2,83 голи за гру. Як наслідок, команда Маріно Пушіча повернула лідерство у чемпіонаті й прорвалася до фіналу Кубка.

Особливо ефектним виявився винос Чорноморця (4:1) посеред тижня. Це був чи не перший поєдинок за всю весну, коли до футболу донеччан не викликало особливих запитань – і де Судаков повністю розкрив свій 150-мільойнний потенціал. Тепер необхідно перевести таку гру в тенденцію, тому що досі навіть шалені розгроми не вражали.

Що і говорити, коли під пресингом Оболоні минулими вихідними Шахтар допустив 15 низьких втрат, а точність передач уперед просіла до 69%. "Гірників" виручила різниця в класі, однак з Рухом такий номер ризикує не пройти. Варто не забувати, що у першому колі "помаранчево-чорні" лишень дивом уникнули поразки – так, склади були нерівними, однак і при грі 11 на 11 команда нічого не створювала.

Тим паче, що нинішній Рух теж не знає поразок. Після нічиєї з Поліссям львів'яни видали серію в чотири перемоги, прибивши на своєму шляху Колос, СК Дніпро-1, Металіст 1925 і ЛНЗ. Не обійшлося без везіння – у матчі з СК був сумнівний гол і 4 тривоги після цього, а ЛНЗ забили з пенальті на 5-й компенсованій. Тим не менш, у всіх поєдинках підопічні Віталія Пономарьова виглядали дуже симпатично.

І це за відсутності травмованих Климчука та Сапуги. Середній вік "жовто-чорних" у поєдинку з ЛНЗ опустився до 20,7 років – цікаво, що Шахтар є другим за молодістю складу (23,6). При цьому рухівці тримаються у топ-5, а за очікуваними показниками команда навіть має йти у топ-4. Власне, прямо зараз до неї бракує тільки трьох очок.

Кадрова ситуація

Травмовані: Климчук, Сапуга, Слюсар (усі – Рух)

Дискваліфіковані: Криськів – Роман

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Рух

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров – Бондаренко – Зубков, Марлон Гомес, Судаков, Кевін – Сікан

Рух: Ледвій – Сич, Слюбик, Дідик, Холод – Підгурський – Квасниця, Таллес, Пастух, Плюмен – Теслюк

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Очевидно, що Шахтар є безумовним фаворитом. Тут і обговорювати нічого. Маріно Пушіча може тривожити хіба що проблема тонусу, адже команда проводить третій матч за дев'ять днів – а стартовий склад ротується дуже обмежено. Втім, широка й потужна лавка дозволяє рівномірно розподіляти ігровий час, тож навряд чи "гірники" виглядатимуть втомлено.

Руху потрібно інтенсивно пресингувати, аби сподіватись на успіх. Як показує досвід, глухий автобус без тиску на чужій половині – не варіант. Донецькі захисники отримують повну свободу дій в районі центрального кола й роздають топові передачі, що завершується 3+ голами. Але чи готовий Рух зі своїм нинішнім складом чинити тиск?

Якщо Оболонь змогла, то і Рух теж. Саме тому ми не поставимо на якийсь розгром – але у осічку "гірників" все одно не віриться. Шахтар навесні перемагає за будь-якого спротиву, а зараз права на осічку немає. Вона коштуватиме лідерства.