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Шахтар розтрощив Арсенал-Київ

21:27 1146 Читать на русском
Шахтар розтрощив Арсенал-Київ
Шахтар – Арсенал-Київ: огляд матчу - Сайт ФК Шахтар

В матчі 2 туру УПЛ Шахтар вдома не помітив супротиву Арсенала-Київ. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Вперше в сезоні в складі Шахтаря з'явився Тайсон, який вивів команду з капітанською пов'язкою. "Гірники" з перших хвилин захопили контроль над грою і вже на 10 хвилині повели у рахунку. Данченко був зовсім вільний біля лінії штрафного і прострілив в центр. Тайсон прийняв м'яч і пробив, Мораєс підставив ногу і від нього м'яч опинився у воротах. Арсенал виглядав безнадійно, оскільки атак ніяких не створював, а в захисті діяв неорганізовано.

Шахтар продовжував володіти ініціативою і на 32 хвилині Фернандо відзначився своїм першим голом за нову команду. Тайсон вивів свого партнера віч-на-віч з воротарем і Фернандо вирішив пробити у кут, не зближаючись з воротарем. Згодом відзначився і Тайсон, який після розіграшу кутового без супротиву захисників змістився в центр і пробив точно в дальній кут.

В другому таймі продовжилось домінування Шахтаря. "Гірники" могли забити ще кілька разів, але не надто поспішали в атаку, граючи в своє задоволення. Арсенал же, здавалось, мучився на полі, адже атак не було, а помилки в захисті виникали через неузгодженість дій захисників. Тому "гірники" без проблем довели матч до логічного завершення – перемоги із рахунком 3:0.

Шахтар набрав 6 очок з 6 можливих і разом з Олександрією та Динамо очолив турнірну таблицю. Арсенал-Київ вдруге поспіль поступився і разом з Ворсклою та Маріуполем замикає турнірну таблицю.

Чемпіонат України 2018/19, 2 тур

Шахтар – Арсенал-Київ – 3:0

Голи: Мораєс, 10, Фернандо, 32, Тайсон, 37

Україна2 тур

Шахтар - Арсенал-Київ: Неділя 29 липня 2018

Шахтар
Матч завершено
3 : 0
Арсенал-Київ
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