"Я дуже щасливий продовжувати грати за такий великий клуб, як Шахтар. Емоції лише позитивні, дуже радію, що клуб мені довіряє та розраховує на мене. Завдяки чому вдалось стати найкращим гравцем Шахтаря за версією вболівальників? Насамперед, за рахунок роботи тренерського штабу, команди, уболівальників, рідних, які мене підтримували. Від мене ж ішли працьовитість та характер.

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Плани в Шахтарі? Я не люблю загадувати на майбутнє, та цілі собі ставлю завжди максимальні і хочу досягати із Шахтарем максимальних результатів як в Україні, так і за її межами", – наводить слова Мудрика офіційний сайт "гірників".

Додамо, що Михайло підписав новий контракт з Шахтарем, розрахований до 31 грудня 2026 року. У поточному сезоні Михайло провів за головну команду 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 м'ячі і віддав 9 результативних передач. Transfermarkt оцінює його у 4 млн євро.

Слід зазначити, що Мудрика у зимове трансферне вікно дуже хотів бачити у своїх лавах представник АПЛ – Брентфорд, однак декілька пропозицій англійців не вдовольнили фінансові апетити Шахтаря.

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