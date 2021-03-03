Донецький Шахтар закликав уболівальників підтримати команду у протистоянні з Ромою в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи.

У середу, 3 березня, квитки на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар – Рома з'явились у вільному доступі, повідомляє офіційний Instagram "гірників".

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Перепустки можна придбати на shakhtar.com. Цінова політика коливається у діапазоні 100-700 грн, але також є пропозиції з додатковими перевагами для більш вибагливих фанатів.

Поєдинок Шахтар – Рома відбуватиметься 18 березня на НСК Олімпійський, початок о 19:55. Перша зустріч між командами запланована на 11 березня, початок о 22:00.

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