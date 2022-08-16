Шахтар у вересні розпочне виступи в груповому турнірі Ліги чемпіонів. Домашні поєдинки "помаранчево-чорні" гратимуть у Варшаві на стадіоні місцевої Легії. Серед потенційних суперників "гірників" – Барселона, Реал, Манчестер Сіті, Ліверпуль, Мілан, ПСЖ та інші топ-клуби.

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У продаж вже надійшли пакети Ліги чемпіонів – це квитки на всі три матчі групового турніру. Ціна стартує від 200 злотих. Зі зменшенням кількості доступних місць певної категорії ціна може зростати.

Перший етап продажу триватиме з 16 до 21 серпня. Вільний продаж стартує 22 числа. З деталями продажу можна ознайомитися тут.

Придбати пакет Ліги чемпіонів можна на офіційному сайті Шахтаря. Квитки з’являться в особистому кабінеті після жеребкування групового турніру, яке відбудеться 25 серпня.

Крім того, клуб оголосив про запуск польської версії офіційного сайту. Це пов'язано з тим, що єврокубкові матчі команда Йовічевіча гратиме саме в Польщі. До слова, власники абонементів на матчі варшавської Легії можуть отримати квитки на матчі Шахтаря в ЛЧ зі знижкою.

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