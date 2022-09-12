Сьогодні підопічні Йовічевіча провели вечірнє тренування на базі варшавської Легії, яка люб'язно надала усе необхідне для повноцінного робочого процесу, інформує офіційний сайт "гірників".

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Після роботи в тренажерці команда перемістилася на футбольне поле, де провела годинне заняття. Приділили увагу вправам на короткий і середній пас, а також на точність передач із переміщеннями до зон, а завершили двосторонкою на все поле з певними тактичними завданнями. Хавбек Андрій Тотовицький займався біговою роботою окремо. Приємним сюрпризом стала присутність Віктора Корнієнка, який вже прооперував травмоване коліно. Попереду тривалий процес реабілітації, але захисник зараз підтримує партнерів бодай морально.

Нагадаємо, зустріч між Шахтарем та Селтіком відбудеться у середу, 14 вересня, на стадіоні Війська Польського ім. Юзефа Пілсудського у Варшаві. Стартовий свисток о 19:45.

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