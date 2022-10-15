Футболісти Шахтаря, які напередодні повернулися до Львова з Варшави після нічиєї з Реалом у Лізі чемпіонів, розпочали підготовку до центрального поєдинку УПЛ проти Динамо.

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У п'ятницю підопічні Йовічевіча тренувалися на базі у Винниках. "Гірники" позаймалися у фітнес-центрі, після чого вирушили на поле відпрацьовувати короткі та середні передачі з переміщеннями, а також серію вправ на тактику. Завершилося заняття подачами з флангів та ударами по воротах.

Команда працювала не в повному складі – Мар'ян Швед та Андрій Кулаков займалися індивідуально, інформує офіційний сайт "помаранчево-чорних".

Поєдинок Шахтар – Динамо стартує 16 жовтня о 17:00 на Арені Львів. Обидві команди зіграли в УПЛ по 5 матчів – "гірники" набрали 13 очок і посідають 2 місце, а кияни йдуть 8-ми, маючи 9 балів.

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