Керівництво Шахтаря шукає внутрішній компроміс, щоб оформити трансфер одного з проривів сезону.

Чемпіони України вже взимку хочуть піти за Іваном Калюжним, але всередині клубу є розбіжності щодо доцільності трансферу, стверджує журналіст Ігор Бурбас.

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Головним ініціатором запрошення 26-річного хавбека виступає спортивний директор "гірників" Даріо Срна, а от генеральний директор Сергій Палкін налаштований скептично. Ймовірно, фінальне слово буде за тренером Маріно Пушічем, який тісніше контактує зі Срною. Шахтар буде готовий заплатити Олександрії близько 500 тисяч валюти, хоча вже влітку Калюжний стає вільним агентом. Півзахисник також перебуває у сфері інтересів Карпат.

Додамо, що у нинішньому сезоні Калюжний провів 12 матчів та забив один гол (якраз Шахтарю). Лідер Олександрії отримав дебютний виклик до збірної України, де відразу проявив себе з позитивного боку.

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