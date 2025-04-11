Поєдинок у Черкасах став особливим для Шахтаря, адже у його воротах з'явився новий голкіпер. Дмитро Різник зазнав пошкодження, тож у рамці дебютував Кіріл Фесюн. Після переходу в табір донеччан влітку 2024-го він жодного разу не виходив на поле в офіційних матчах.

"Гірники" взяли дуже активний старт, створивши перший момент вже на 2-й хвилині внаслідок розіграшу кутового. Педріньйо пробивав з дистанції у ближню дев'ятку, поціливши у зовнішній бік сітки. Ще через п'ять хвилин рахунок було відкрито.

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Все почалося із шикарного закидання Судакова на правий край штрафного, куди вривався Бондаренко. Артем зумів протиснути захисника й прострілив на Егіналду, а той пропустив м'яч під удар Марлону. Бразилець метрів з 14-ти прошив Кучеренка – 0:1!

Швидкий старт у Черкасах! ?



️ Гол Марлона в матчі ЛНЗ «Шахтар» ?#Shakhtar #ЛНЗШахтар pic.twitter.com/HpujOY7HpG — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 11, 2025

На 10-й же хвилині Шахтар подвоїв свою перевагу. Марлон і Егіналду знову проявили себе з кращого боку. Перший відібрав м'яч у Муравського на фланзі та покотив вздовж лінії воротарського, а другий мав замикати – втім, нападника випередив центрбек Дайко. Албанець зрізав м'яч у власні ворота. 0:2!

На 20-й же хвилині справа дійшла до розгрому. Судаков розігнав атаку й віддав передачу на правий фланг, де Егіналду переграв Драмбаєва. Подальший удар парирував Кучеренко, однак черкасці не встежили за Марлоном. Той увірвався до карного майданчика з глибини й зіграв на добиванні – 0:3!

Гра де-факто була завершена, хоча ЛНЗ зробив спробу відродити інтригу. Так, на 30-й хвилині Момо підтримав контратаку, хитнув Бондара в штрафного й пробив низом – Фесюн парирував.

На 33-й же стався гол, який провів все той же Момо. Яшарі замикав простріл з правого флангу в Бондара, його ж добивання взяв Фесюн, після чого сферу в сітку вколотив Момо. От тільки взяття воріт не зарахували через офсайд.

Дайко ж ледь не відзначився другим автоголом, зрізавши подачу Педріньйо під поперечку – Кучеренко врятував ЛНЗ. Зрештою, команди відправились відпочивати за рахунку 0:3.

У другому таймі господарі серйозно додали в активності. Команди працювали на зустрічних курсах, що вилилось у купу моментів біля обох воріт, однак підопічні Романа Григорчука створили більше. Було навіть влучання в стійку на 61-й хвилині після удару Момо, а на 86-й хвилині Саліху розмочив рахунок з кутового – таким чином, Фесюн пропустив дебютний гол у дебютному матчі за Шахтар.

Втім, останнє слово залишилось за "гірниками". У компенсований час Бондаренко протягнув м'яч крізь центр і запустив проникний пас на лівий край штрафного, звідки пробив свіжий Траоре. Точно в дальній нижній кут – 1:4! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

Підопічні Маріно Пушіча скоротили відставання від другого місця до трьох очок при грі в запасі, однак конкуренти свої матчі проведуть на вихідних. ЛНЗ поки що залишається у чотирьох балах від зони плей-офф за виживання.

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