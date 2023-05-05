Чемпіонат України серед жінок, 19 тур

Шахтар – Атекс – 7:0

Голи: Чендей, 3, Головач, 4, 90, Молодюк, 26, 72, Семенюк, 44, 53

"Гірнички" зустрічалися з Атексом, який безнадійно йшов на дні таблиці. Команда у нинішньому розіграші переживала розгроми з різницею у 16 голів, але цього разу було дещо скромніше.

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Вже до 26 хвилини Шахтар настріляв суперницям 3 голи. Докладати великих зусиль не довелося – виходи удвох-утрьох на одну голкіперу або взагалі порожні ворота. Підопічні Романа Заєва зупинилися на рахунку 7:0, хоча мали шанси забити всі 20. Дублями відзначились Головач, Молодюк і Семенюк.

Бідолашний Атекс йде з різницею 7:143 і очком, який подарували дівчата з Маріуполя. Шахтар третій після Кривбаса (-3 пункти) і надпотужної Ворскли (-9).

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