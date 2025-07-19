– У другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи Шахтар зіграє з Бешикташем. Які очікування від цього протистояння і наскільки ці два матчі можуть бути непростими для "гірників"?

– Очікування – це найкраще, що є. Зараз немає легких ігор. Шахтар робить гру складною. Застосовуємо те, що тренуємо протягом тижня.

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Сподіваюся на гарний виступ Шахтаря, щоб ми могли взяти гору і здобути перемогу ще в одній грі, – сказав Гомес для прес-служби Шахтаря.

Нагадаємо, що матчі між Шахтарем і Бешикташем у межах другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи заплановані на 24 та 31 липня.

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